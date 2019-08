"La nostra rosa è chiusa. Siamo già forti e pronti per l'Europa, la Liga e le altre competizioni che dovremo affrontare nel corso della stagione". Parola del presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo, che ha parlato così della trattativa per James Rodriguez a Radio Kiss Kiss Napoli. "Certo, nel calcio non si può sapere cosa riserverà il domani ma ripeto che la rosa dell'Atletico oggi è chiusa e che siamo già forti cosi".