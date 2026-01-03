Atletico Madrid, Simeone non si sbilancia: "Raspadori? No segnali di partenza, ma aperti a tutto"

"Ma questo è il calcio e siamo aperti a qualsiasi cosa accada. Siamo concentrati sulla prossima partita, che è la cosa più importante per noi", ha aggiunto il tecnico spagnolo che a proposito del mercato ha dichiarato: "Tutto è legato a ciò che è meglio per la squadra e per il club. Non cambieremo il nostro approccio. Operiamo sempre in questo modo". "Siamo in contatto diretto con il club per capire le nostre esigenze. Ci adatteremo per trovare il meglio per la squadra", ha concluso Simeone parlando nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro la Real Sociedad.