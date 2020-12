Mercato Atalanta: fatta per Maehle, al Genk 10 milioni più bonus

Per un Papu Gomez in uscita, un difensore in entrata: l'Atalanta è tra le squadre più attive in vista del calciomercato di gennaio, già chiuso un colpo per Gian Piero Gasperini. Il Genk ha accettato l'offerta di 10 milioni più bonus per Joakim Maehle: l'esterno destro difensivo classe 1997 domenica giocherà l'ultima partita nel campionato belga prima di raggiungere Bergamo per visite mediche e firma sul nuovo contratto.

Getty Images