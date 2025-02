La Juventus è a caccia di un attaccante per la prossima stagione, tuttavia sarà necessario mettere mano al portafoglio in maniera importante. Secondo quanto riportato da Fabiana Della Valle de La Gazzetta dello Sport i bianconeri avrebbero messo nel mirino Ademola Lookman, tuttavia l'Atalanta non si muoverebbe per meno di 50 milioni di euro.