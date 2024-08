Atalanta, ufficiale Retegui: spesi 22 milioni più bonus. Il Genoa frena per Gudmundsson 

IL NUOVO ACQUISTO

Gasp ha trovato il sostituto di Scamacca, Gilardino chiede alla società di velocizzare le mosse sul mercato

© atalanta.it Dopo le visite mediche svolte giovedì a Milano è arrivata anche l'ufficialità: Mateo Retegui è ufficialmente un calciatore dell'Atalanta. I nerazzurri sono corsi immediatamente ai ripari dopo l'infortunio di Scamacca ingaggiando l'ormai ex bomber del Genoa: i liguri incasseranno 25 milioni di euro, bonus compresi. Per l'italo-argentino, da un anno Serie A, contratto fino al 2029. Respira Gasperini, alle prese comunque con il caso Koopmeiners, meno Gilardino che adesso ha bisogno di una punta centrale. Nell'attesa non c'è il semaforo verde per la cessione di Gudmundsson alla Fiorentina (c'è già l'accordo di massima sulla base di 7 milioni di prestito oneroso e 18 di riscatto più bonus).

A Gilardino piace molto Simeone oltre a Milik, in partenza dalla Juventus. Sono ore di riflessione per capire le prossime mosse, intanto il tecnico dei rossoblù è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Reggiana in Coppa Italia (esclusiva Mediaset): "Retegui? Dal punto di vista tecnico non posso essere felice. È stata una cosa talmente veloce, fulminea. Non entro nei particolari dei bilanci della società, controllo il campo. Per quanto riguarda Gudmundsson quello che ho detto alla società è di capire chi è dentro questo gruppo. Mi auguro che questa situazione sia velocizzata. Per gli innesti portiamo pazienza e aspettiamo fine mercato".