Atalanta, Percassi: "Il nostro attacco è straordinario"

03/07/2019

"La rosa non richiede chissà quali ritocchi", così Luca Percassi , ad dell' Atalanta , a margine della presentazione delle nuove maglie. Il dirigente nerazzurro spiega perché, secondo il suo punto di vista, Gasperini ha a disposizione una squadra di tutto rispetto: "Con Luis Muriel abbiamo aggiunto un attaccante straordinario a un reparto che era già straordinario di suo. Non dimentichiamoci di essere arrivati terzi".

L'arrivo della punta è stato fulmineo: "Sabato 15 giugno a mezzanotte la Fiorentina non ha esercitato l'opzione dal Siviglia, venti minuti dopo Luis si è infortunato in Copa America e lunedì pomeriggio eravamo a Siviglia per chiederne l'acquisto".



Tornando alle eventuali future operazioni Percassi aggiunge: "Il calciomercato estivo è fatto di accelerazioni e frenate, non credo che ci serva granchè davanti, col miglior reparto avanzato del campionato: i 103 gol in tutta la stagione parlano da soli. Zapata, Ilicic e Gomez restano. Stiamo alla finestra cercando di cogliere le opportunità che si presenteranno. Ma con Muriel e la conferma del prestito di Pasalic abbiamo centrato due colpi fondamentali".



Infine, sui lavori allo stadio: "Il territorio e la città sono coinvolti nel progetto, stiamo consegnando loro la casa dell'Atalanta grazie all'apporto di aziende bergamaschi come la Gewiss che ha dato il nome all'impianto dall'inizio del mese. Nessuno può rendersi conto di quello che proveremo quando la nuova Curva Nord sarà pronta: faccio sopralluoghi e ogni volta ho modo di constatare quanto straordinario sia il lavoro di tutti".