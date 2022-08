Atalanta, Percassi annuncia Lookman e svela: “Gasp ha bloccato Miranchuk”

ATALANTA

L'amministratore delegato della Dea sul mercato dei nerazzurri: “Ilicic? A volte le storie possono finire, si è capito che è il momento di intraprendere strade diverse”

A dieci giorni dall'inizio del campionato Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato a ruota libera del mercato dei nerazzurri annunciando di fatto il colpo Lookman: "Nel calcio si sa, si portano avanti delle operazioni, ma finché non si finalizzano, non si possono ufficializzare - ha detto l'ad bergamasco a margine della presentazione della nuova partnership con “Vedrai” - Ma qualcosa nelle prossime dovrebbe succedere..."

"L’arrivo eventuale di Lookman comunque non esclude Miranchuk - ha continuato Percassi - E, a questo punto, potrebbe rimanere anche lui. Stiamo cercando di potenziare la squadra, la volontà assoluta della proprietà è questa. Abbiamo fatto negli ultimi mesi grandi investimenti: abbiamo riscattato Demiral e comprato Ederson dopo aver investito su Boga a gennaio, un giocatore fortemente voluto da tutti. Siamo inoltre particolarmente contenti dei risultati che stanno ottenendo alcuni ragazzi del settore giovanile che stanno dando grande prova delle loro capacità. Soprattutto, e devo citare due nomi, Scalvini e Okoli, che stanno impressionando per la loro maturità. L’Atalanta è attenta per cercare di rinforzarsi. La rosa è numericamente completa: non abbiamo zone di campo scoperte. In generale non ci sono buchi da colmare. Anche in difesa c’è Okoli che sta stupendo tutti e credo che diventerà un grande giocatore".

Miranchuk? "Abbiamo parlato col Torino, l’operazione era molto avanti. Poi, a seguito di una lunga conversazione con il mister, ci ha chiesto di trattenerlo. In questo momento l’operazione si è fermata, in questo momento, poi sappiamo che il mercato a volte è fatto anche di nuove accelerate. Vediamo cosa succede".

Ilicic? "È un giocatore che per l’Atlanta ha fatto tantissimo e ha ricevuto tantissimo dall’Atalanta. Vogliamo un gran bene a Josip. Ma a volte le storie possono finire, ci siamo parlati con grande franchezza e si è capito che è arrivato il momento di intraprendere strade diverse nel rispetto delle storie e dei rapporti, questa è la situazione".

Pinamonti? "Nessuno sviluppo imminente. E’ sicuramente un profilo interessante e un bel giocatore, senza dubbio. Però l’Atalanta in questo momento ha tanti attaccanti". Muriel e Zapata restano? "Per me rimarranno entrambi all’Atalanta. Li riteniamo due giocatori fondamentali".

