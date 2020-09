Atalanta, Gomez non si muove: 'no' ai milioni degli arabi

LA SCELTA

Alejandro Gomez ha scelto: non si muoverà dall'Atalanta e continuerà a guidare la Dea, da capitano, in Serie A e in Champions League. Quella dell'addio a Bergamo era sembrata un'ipotesi concreta nei giorni scorsi, quando era cominciata a circolare la voce di una super offerta da parte degli arabi dell'Al-Nassr. L'ingaggio proposto era di quelli importanti: 8 milioni di euro netti a stagione, più del quadruplo di quanto percepisce in nerazzurro. I tanti zeri sull'assegno, tuttavia, non hanno avuto la meglio sul cuore e il Papu ha deciso: resterà all'Atalanta.

Può darsi che l'argentino abbia vacillato davanti alla maxi-offerta, considerando che a 32 anni aveva di fronte la possibilità di mettere la firma sull'ultimo, grande contratto della sua carriera. Poi, però. l'amore per la Dea ha prevalso e la sua permanenza, di fatto, non è mai stata davvero in dubbio. Gomez continuerà a essere il leader e l'anima di una squadra che nelle ultime stagioni ha stupito chiunque. Il suo score dice 54 gol e 67 assist in 6 stagioni a Bergamo finora. Un bottino destinato a diventare ancora più consistente nei prossimi anni.