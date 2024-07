Atalanta, a un passo l'acquisto di Zaniolo: arriverà in prestito

MERCATO

L'ex romanista è pronto a tornare in Italia: a un passo il suo trasferimento dal Galatasaray all'Atalanta

© Getty Images L'Atalanta piazza il terzo colpo di mercato. Dopo aver riscattato De Ketelaere dal Milan e acquistato Godfrey dall'Everon, il club bergamasco è pronto a chiudere un'altra operazione: è infatti a un passo l'approdo di Nicolò Zaniolo dal Galatasasray, come riferito da Sky Sport. Il trequartista ex Roma si trasferirà alla coorte di Gasperini in prestito con obbligo di riscatto fissato tra i 16 e i 17 milioni di euro. Superata, dunque, la concorrenza della Fiorentina.

Di proprietà del Galatasaray dall'inverno del 2023, nell'ultima stagione Zaniolo ha vestito la maglia dell'Aston Villa chiudendo la stagione con 25 presenze e 2 gol all'attivo. Inserito da Spalletti nell'elenco dei convocabili per Euro 2024, l'ex Roma ha dovuto dare forfait a causa della frattura del quinto metatarso del piede sinistro rimediata nella gara contro il Liverpool, giocata lo scorso 13 maggio. Un infortunio che sta smaltendo nelle ultime settimana e che non dovrebbe impedirgli di cominciare la stagione con la maglia della Dea.

Vedi anche Atalanta Atalanta, ufficiale l'acquisto di Godfrey: arriva dall'Everton a titolo definitivo

Come detto, su Zaniolo era vivo anche l'interesse della Fiorentina, che però è stata superata al fotofinish dall'Atalanta. Dopo due stagioni non troppo brillanti, ecco che l'ex Roma è pronto a rilanciarsi ripartendo dall'Italia. Dopo De Ketelaere e Scamacca, chissà se Gasperini riuscirà a incidere anche sul carrarino, chiamato a rendersi protagonista per riprendersi anche il posto in Nazionale.