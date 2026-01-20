Atalanta: ufficiale Godfrey in prestito al Brondby

L'Atalanta ufficializza il prestito di Ben Godfrey al Brondby in Danimarca. La formula prevede il diritto di riscatto. Il difensore inglese classe 1998, arrivato a Bergamo nell'estate del 2024 dall'Everton, ha concluso anzitempo l'esperienza allo Sheffield United in Championship inglese con la risoluzione del prestito fra le due società. In precedenza, dopo 5 presenze nella prima metà del 2024-2025, anche un semestre all'Ipswich Town in Premier League. "Il Club nerazzurro augura a Ben il meglio per questa nuova esperienza professionale in Danimarca", chiude la nota sul sito ufficiale atalantino.