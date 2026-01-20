Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Atalanta: ufficiale Godfrey in prestito al Brondby

20 Gen 2026 - 21:42

L'Atalanta ufficializza il prestito di Ben Godfrey al Brondby in Danimarca. La formula prevede il diritto di riscatto. Il difensore inglese classe 1998, arrivato a Bergamo nell'estate del 2024 dall'Everton, ha concluso anzitempo l'esperienza allo Sheffield United in Championship inglese con la risoluzione del prestito fra le due società. In precedenza, dopo 5 presenze nella prima metà del 2024-2025, anche un semestre all'Ipswich Town in Premier League. "Il Club nerazzurro augura a Ben il meglio per questa nuova esperienza professionale in Danimarca", chiude la nota sul sito ufficiale atalantino.

Ultimi video

01:26
Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

00:10
MCH FABBIAN ARRIVO ALLA FIORENTINA 20/1 MCH

Fiorentina, Fabbian è arrivato al Viola Park: ora visite e firma

00:50
Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

01:00
Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

01:17
Roma-Milan sul mercato: Bailey sblocca il sogno Zirkzee

Roma-Milan sul mercato: Bailey sblocca il sogno Zirkzee

01:01
Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

01:07
Il calciomercato live

Calciomercato: le ultimissime della giornata

01:20
Milan e Roma, il mercato

Il mercato di Milan e Roma

00:55
CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO NAPOLI 19/1 SRV

Il mercato del Napoli: obiettivo En-Nesyri, per Lucca ipotesi Pisa

01:00
CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 19/1 SRV

Il mercato della Juventus: passi avanti per Mateta

00:45
Accomando: "Intrigo di mercato su Zirkzee"

Accomando: "Intrigo di mercato su Zirkzee"

00:52
Accomando: "Napoli, le novità su Lang e Lucca"

Accomando: "Napoli, le novità su Lang e Lucca"

00:49
Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

01:17
Accomando: "Roma, un difensore top dalla Premier"

Accomando: "Roma, un difensore top dalla Premier"

00:32
Accomando: "Rinnovo Maignan, febbraio decisivo"

Accomando: "Rinnovo Maignan, febbraio decisivo"

01:26
Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

I più visti di Mercato

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 19/1 SRV

Il mercato della Juventus: passi avanti per Mateta

Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:42
Atalanta: ufficiale Godfrey in prestito al Brondby
20:29
Inter, Marotta: "Mercato povero, non c'è un'occasione per migliorare la rosa"
20:26
Bove a un passo da Watford, si attende solo ufficialità
19:18
Fiorentina, Fabbian è arrivato al Viola Park: manca solo la firma
18:16
Dossena lascia il Como e torna a Cagliari, stasera l'arrivo