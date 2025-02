Atalanta, Gasperini: "Siamo corti in difesa"

Dopo il pareggio col Torino, Gian Piero Gasperini ha parlato delle difficoltà numeriche dell'Atalanta nel reparto difensivo. "Difesa? Se non arriva nessuno, faremo con quello che abbiamo. Per Scalvini e Kossonou tempi di recupero molto lunghi, per Kolasinac immagino i tempi siano più brevi - ha spiegato il tecnico della Dea -. Siamo molto contati in difesa, anche in attacco siamo sempre stati molto tirati e non è facile giocare tante partite così". "Anche Scamacca si è fermato perché ha avuto un problema sul quadricipite", ha aggiunto.