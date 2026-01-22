Atalanta, c'è anche la Fiorentina su Daniel Maldini

Il nome di Daniel Maldini è al centro di diverse voci in questa sessione di mercato. Il classe 2001 dell'Atalanta è già seguito dal Napoli ma nelle ultime ore anche la Fiorentina lo starebbe valutando con attenzione. Tutto è legato alla possibile uscita di Nicolò Fortini: con la sua partenza, Parisi tornerebbe stabilmente sulla corsia mancina e la dirigenza viola sarebbe chiamata a intervenire sul mercato degli esterni offensivi. Per Maldini la Dea chiede almeno 15 milioni di euro.