Philippe Coutinho sta per lasciare il Barcellona per approdare in Inghilterra: in prestito all'Arsenal, che secondo 'L'Equipe' è in procinto di chiudere la trattativa con la formula del prestito. Fase piuttosto avanzata tra i due club nei discorsi che dovrebbero riportare Coutinho in Premier League, campionato già assaporato dal 2013 al 2018 con la maglia del Liverpool (54 reti in 201 presenze con i 'Reds').