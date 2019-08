Chelsea e Arsenal hanno raggiunto un accordo per il trasferimento ai Gunners del difensore centrale brasiliano David Luiz per 8 milioni di sterline, pari a circa 8,6 milioni di euro. Lo rende noto la BBC. Il giocatore sosterrà già in giornata le visite mediche di rito. Per rinforzare il reparto arretrato l'Arsenal ha fatto sapere di aver preso anche, dal Celtic Glasgow, il 22enne terzino sinistro Kieran Tierney, per 25 milioni di sterline (circa 27 milioni di euro), che firmerà un contratto quinquennale. Questo accordo è legato all'esito delle visite mediche, perché il giocatore è reduce da un infortunio.