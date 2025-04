Ancelotti, i dettagli dell'accordo col Brasile: stipendio da 10 mln a stagione

Carlo Ancelotti sarà il prossimo ct del Brasile. Anche in serata sono arrivate ulteriori conferme dalla Spagna: l'accordo tra le due parti è ormai chiuso. La federazione verdeoro, che resta ancora cauta, aspetta che il tecnico si liberi ufficialmente dal Real Madrid per rende noto l'accordo. Il 65enne incasserà 10 milioni di euro a stagione: l'intesa sarà valida fino al Mondiale del 2026 con la possibilità di allungare l'accordo fino a quello del 2030 in programma in Spagna, Portogallo e Marocco.