Amoruso e il retroscena sulla Juve: "Dissi no a Milan e Inter per mio nonno"

23 Gen 2026 - 14:37

A Radio TV Serie A, Nicola Amoruso ha svelato il motivo sentimentale dietro il suo passaggio alla Juventus. Nonostante offerte economiche superiori da parte di Milan e Inter, l'ex attaccante scelse i bianconeri seguendo il consiglio del nonno durante un pranzo natalizio: "Alla Signora non si può dire di no". Io risposi: "Nonno, siamo d'accordo con te". Una scelta di cuore che porta con sé un velo di malinconia: il nonno, infatti, venne a mancare pochi mesi dopo, senza riuscire a vederlo esordire con la maglia che aveva tanto caldeggiato.

Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

Accomando: "Mercato Lazio-Roma, il punto sulle cessioni"

Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

DICH PISILLI SU MERCATO DICH

Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"

Calciomercato live

Calciomercato live

MCH FABBIAN ARRIVO ALLA FIORENTINA 20/1 MCH

Fiorentina, Fabbian è arrivato al Viola Park: ora visite e firma

Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

16:30
Monza, Caprari conteso da Samp e Bari. Ma c'è il terzo incomodo
15:54
Balotelli, ora è ufficiale: Super Mario riparte dall'Al-Ittifaq
Yann Gboho 
15:15
Juve, caccia al vice-Yildiz: spunta il pupillo francese di Comolli
14:37
Amoruso e il retroscena sulla Juve: "Dissi no a Milan e Inter per mio nonno"
13:25
Julian Alvarez, mal di pancia Atletico: Arsenal e Chelsea alla finestra (ma solo per Londra)