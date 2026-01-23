Amoruso e il retroscena sulla Juve: "Dissi no a Milan e Inter per mio nonno"

A Radio TV Serie A, Nicola Amoruso ha svelato il motivo sentimentale dietro il suo passaggio alla Juventus. Nonostante offerte economiche superiori da parte di Milan e Inter, l'ex attaccante scelse i bianconeri seguendo il consiglio del nonno durante un pranzo natalizio: "Alla Signora non si può dire di no". Io risposi: "Nonno, siamo d'accordo con te". Una scelta di cuore che porta con sé un velo di malinconia: il nonno, infatti, venne a mancare pochi mesi dopo, senza riuscire a vederlo esordire con la maglia che aveva tanto caldeggiato.