Al Hilal, ecco il difensore per Inzaghi: preso Akcicek
03 Set 2025 - 11:15
L'Al Hilal ha comunicato l'acquisto di Yusuf Akcicek. Il difensore classe 2006 arriva dal Fenerbahce per 22 milioni di euro. Si tratta dell'ultimo tassello chiesto dal tecnico Simone Inzaghi per rinforzare il reparto difensivo.
