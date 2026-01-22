A Lecce arriva Cheddira, visite mediche e firma per l'attaccante

Intanto continua a muoversi il calciomercato in casa Lecce. Nella tarda serata di ieri è arrivato nel Salento Walid Cheddira, attaccante classe '98, di proprietà del Napoli, ma in prestito al Sassuolo. Il calciatore, di nazionalità marocchina, nella mattinata ha sostenuto le visite mediche di rito, nel pomeriggio sottoscriverà il contratto che lo legherà al club giallorosso: arriva in prestito con diritto di riscatto. Espletate le formalità burocratiche, Cheddira si unirà ai nuovi compagni nell'allenamento di rifinitura di domattina al Via del Mare (a porte chiuse). Sabato sarà a disposizione del tecnico Di Francesco, che ritrova dopo l'esperienza a Frosinone.