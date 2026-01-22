A Lecce arriva Cheddira, visite mediche e firma per l'attaccante

22 Gen 2026 - 15:35

La preparazione del Lecce allenato da Di Francesco è proseguita questa mattina sul terreno del centro sportivo di Martignano, in vista della sfida casalinga di sabato sera contro la Lazio. Lavoro personalizzato per Berisha, terapie per Camarda, entrambi indisponibili; così come Gaspar, che sconterà l'ultima delle tre giornate di squalifica.

Intanto continua a muoversi il calciomercato in casa Lecce. Nella tarda serata di ieri è arrivato nel Salento Walid Cheddira, attaccante classe '98, di proprietà del Napoli, ma in prestito al Sassuolo. Il calciatore, di nazionalità marocchina, nella mattinata ha sostenuto le visite mediche di rito, nel pomeriggio sottoscriverà il contratto che lo legherà al club giallorosso: arriva in prestito con diritto di riscatto. Espletate le formalità burocratiche, Cheddira si unirà ai nuovi compagni nell'allenamento di rifinitura di domattina al Via del Mare (a porte chiuse). Sabato sarà a disposizione del tecnico Di Francesco, che ritrova dopo l'esperienza a Frosinone. 

