WTA Finals 2025: le foto ufficiali con Jasmine Paolini

Presentati i ritratti ufficiali delle giocatrici delle WTA Finals Riyadh di tennis: moda e stile. In palio un montepremi record di 15,5 milioni di dollari.di Stefano Fiore
In vista delle Finals Riyadh 2025, la WTA ha pubblicato i ritratti ufficiali delle giocatrici, sottolineando come lo sport e lo stile alimentino l'attrattiva globale del tennis. I ritratti, realizzati dall'artista Yumna Al Arashi presso il Bab AlSaad Resort, celebrano l'individualità delle superstar.
Le tenniste hanno posato con look firmati da stilisti internazionali, tra cui:
La campionessa in carica, Gauff, ha commentato l'iniziativa, definendola un'opportunità per "mettere in mostra la nostra personalità e il nostro stile, e per essere presentate sotto una luce diversa".
Il torneo, che inizierà sabato presso la King Saud University Sports Arena, vedrà le atlete competere per un montepremi record di 15,5 milioni di dollari. La campionessa singolare imbattuta si aggiudicherà la cifra senza precedenti di 5,235 milioni di dollari, il premio più alto nella storia dello sport femminile. Il vincitore del singolare solleverà il Billie Jean King Trophy, mentre al doppio andrà il Martina Navratilova Trophy.