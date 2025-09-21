Tennis, l'Italia fa bis e vince la Billie Jean King Cup

Logo SportMediaset
21 Set 2025 - 15:05
L'Italia si conferma sul tetto del mondo nel tennis femminile. Le azzurre hanno conquistato il sesto titolo su otto finali in Billie Jean King Cup battendo oggi gli Usa per 2-0. Dopo il successo di Elisabetta Cocciaretto contro Emma Navarro è arrivato il punto decisivo firmato da Jasmine Paolini che ha superato Jessica Pegula con il punteggio di 6-4 6-2. Solo USA (18 titoli), Repubblica Ceca (11) e Australia (7) vantano più successi nel campionato del mondo a squadre del tennis femminile

