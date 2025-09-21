Tennis, l'Italia fa bis e vince la Billie Jean King Cup

© Getty Images
L'Italia si conferma sul tetto del mondo nel tennis femminile. Le azzurre hanno conquistato il sesto titolo su otto finali in Billie Jean King Cup battendo oggi gli Usa per 2-0. Dopo il successo di Elisabetta Cocciaretto contro Emma Navarro è arrivato il punto decisivo firmato da Jasmine Paolini che ha superato Jessica Pegula con il punteggio di 6-4 6-2. Solo USA (18 titoli), Repubblica Ceca (11) e Australia (7) vantano più successi nel campionato del mondo a squadre del tennis femminile
