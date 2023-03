Djokovic e l'esclusione dai tornei USA: "Nessun rimpianto, il mio corpo è più importante"

TENNIS

Il tennista serbo, non vaccinato contro il Covid, alla CNN: "Spero di giocare gli US Open"

© Getty Images Novak Djokovic parla per la prima volta dopo l'esclusione dai tornei americani di Indian Wells e Miami a causa della mancata vaccinazione contro il Covid. "Non ho alcun rimpianto - ha spiegato il campione serbo alla CNN - Le decisioni sul mio corpo sono più importanti di qualsiasi titolo". La sua assenza ha permesso ad Alcaraz di scalzarlo dal numero 1 al mondo: "Mi congratulo con Alcaraz. Merita assolutamente di tornare al numero 1. È un peccato non aver potuto giocare a Indian Wells e Miami. Adoro quei tornei. Ho avuto molto successo lì. Ma allo stesso tempo, sono consapevole della decisione che ho preso e sapevo che ci sarebbe stata la possibilità di non poter giocare".

Djokovic spera che da qui a settembre le regole negli USA cambino per poter scendere in campo agli US Open: "Spero che questa situazione cambierà per la fine dell'anno, per gli US Open. Questo è il torneo più importante per me sul suolo americano" le parole del fuoriclasse serbo che ha poi sottolineato di aver "imparato attraverso la vita che i rimpianti ti trattengono e fondamentalmente ti fanno vivere nel passato. E non voglio farlo. Inoltre voglio essere concentrato sul presente, ma ovviamente pensare al futuro per crearne uno migliore".

Vedi anche Tennis Covid, niente esenzione per entrare in Usa: Djokovic salta anche Miami