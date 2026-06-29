Wimbledon Naomi Osaka, che icona di stile! Entra a Wimbledon e conquista tutti con un abito omaggio alla tradizione giapponese

Naomi Osaka, come sempre, stupisce per i suoi outfit: nell'esordio a Wimbledon 2026 la tennista nipponica è entrata in campo avvolta in un complesso abito bianco, firmato dalla stilista Hana Yagi. Ciliegi ricamati su un abito bianco che si smonta piano piano lasciando poi la Osaka in outfit da match, il vestito di Naomi si ispira al kirigami, l'arte giapponese del taglio di carta, con linee di taglio precise e una serie di applicazioni floreali tridimensionali. "Mi piace usare la moda come mezzo per raccontare storie" ha detto la campionessa giapponese.