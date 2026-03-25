FUSKY Fiemme Ultra Sky, secondo atto: quattro proposte a tutto Trentino

Le date da segnare in rosso sull’agenda gare sono quelle di sabato 3 e domenica e 4 ottobre. Dopo l’ottimo esordio 2025 di FUSKY Fiemme Ultra Sky sulle montagne del Trentino i “magnifici cinque” del comitato organizzatore di ATPOWER Team sono pronti al rilancio con diverse migliorie che andranno a rendere ancora più spettacolari le quattro distanze della proposta sportivaFUSKY. Ascoltando i feedback raccolti dopo la prima edizione dello scorso autunno i percorsi sono stati ulteriormente migliorati: ora sono ancora più logici, lineari e scenografici.