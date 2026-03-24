Chianti Ultra Trail by UTMB: Dauwalter, Puppi e Maestri stelle di prima grandezza sulle colline toscane

Prima tappa italiana del calendario di UTMB World Series sulle colline toscane nel fine settimana che ha segnato il "passaggio di consegne" tra inverno e primavera. Ancora una volta Chianti Ultra Trail by UTMB ha tenuto fede alle aspettative della vigilia: cinque gare in totale - dalla 10km inclusiva che ha dato il via alle danze nella serata di venerdì 20 marzo - alla Chianti Castles Ultra da 120 chilometri, solo per citare la gara più corta e quella più lunga di una locandina che ha occupato per intero le giornate di sabato 21 e domenica 22 marzo. Cuore pulsante dell'evento il suggestivo borgo di Radda in Chianti (provincia di Siena), per un weekend capitale mondiale del trailrunning. A nobilitare l'evento la presenza di un parterre di atleti di livello stellare. Tre nomi su tutti: Courtney Dauwalter, Cesare Maestri e Francesco Puppi, "inevitabilmente" vincitori delle gare alle quali hanno preso parte. Prima di addentrarci nel racconto di CUT by UTMB 2026 vale la pena ricordare che il circuito che altrettanto inevitabilmente ruota intorno all'Ultratrail du Mont-Blanc (UTMB, appunto) che ne rappresenta la finale, si affaccerà di nuovo nel Bel Paese all'inizio dell'estate per LUT Lavaredo Ultra Trail by UTMB a Cortina d'Ampezzo, nel cuore dell'estate stessa per Monte Rosa Walserwaeg by UTMB di Gressoney (in Valle d'Aosta) e infine il prossimo autunno per Puglia by UTMB che - come anche la tappa valdostana - ha fatto solo nel 2025 il suo ingresso nel calendario del circuito.