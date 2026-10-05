1 di 9
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

MOTOGP

Clamoroso a Motegi: Marc Marquez voleva far correre un sosia

05 Ott 2026 - 17:46
9 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Ha del clamoroso quello che è successo a Motegi prima della gara della MotoGP. Gli organizzatori avevano programmato una gara di kart tra il warmup mattutino e il GP giapponese, ma Marc Marquez aveva un'altra idea. Tanto che ha deciso di mandare in pista un sosia perché non voleva rischiare infortuni prima del via della corsa che per lui contava di più. Di fatto, in griglia si è presentato un uomo dello staff, con la divisa Ducati e il suo casco tradizionale. Ad accorgersi per primo della "truffa" è stato Jorge Martin e così il tentativo del nove volte campione del mondo è fallito, con la gara a quattro ruote che è partita con un pilota in meno. Per la rabbia di MotoGP Sports Entertainment Group, che non ha particolarmente gradito il gesto di Marquez.

Ultimi video

00:50
brembo

La pista di Barcellona secondo Brembo

01:02
parata

La parata Moto Guzzi con Bezzecchi e Biaggi

06:57

Bagnaia: "Con Bezzecchi trovo un amico, vincere in Aprilia mi renderebbe completo"

07:48
ITW MARQUEZ PER SITO (COMPLETA) 07/07 SRV

Marc Marquez esclusivo: i nemici, i sogni, Messi, Pogacar, il fratello

00:54
La VR46 saluta Di Giannantonio con un video molto emozionante

Di Giannantonio saluta il team VR46 con le lacrime agli occhi

00:56
Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

01:26
DICH AGOSTINI PER SITO 16/6 DICH

Giacomo Agostini presenta il suo museo: "Tutte le mie emozioni sono qui"

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

02:19
DICH MARQUEZ MUGELLO 28/5 DICH

Marquez: "Voglio capire come va il braccio e come sto"

01:12
DICH BAGNAIA MUGELLO 28/5 DICH

Bagnaia: "Al Mugello per portare a termine la nostra crescita"

00:51
DICH BEZZECCHI CAPELLA 27/5 DICH OK

Bezzecchi si scalda in vista del Mugello: "Per me è una pista sempre speciale"

01:58
Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

02:20
DICH MARTIN 27/5 DICH

Martin non molla: "Voglio spingere sempre al massimo"

00:48
Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

00:50
brembo

La pista di Barcellona secondo Brembo

I più visti di Motogp

Marquez professore a Motegi, batte Martin e lo rimette nel mirino. Bezzecchi difende il podio da Bastianini

Marquez show nella Sprint, Martin "arretrato". Beffa Bastianini, Bezzecchi affonda

Marc: "E' bastato aumentare il passo". Martin: "Lotteremo ancora". Bez: "Podio dopo un lutto"

Marc: "Missione compiuta, adesso testa alla gara". Martin: "Gomma finita, verde inevitabile"

Le pagelle di Motegi: Marquez fa da solo, Martin lottatore. Bezzecchi terzo incomodo

In Indonesia l'ultima chiamata per Bezzecchi, altrimenti Aprilia deve pensare ai giochi di squadra