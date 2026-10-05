Clamoroso a Motegi: Marc Marquez voleva far correre un sosia

Ha del clamoroso quello che è successo a Motegi prima della gara della MotoGP. Gli organizzatori avevano programmato una gara di kart tra il warmup mattutino e il GP giapponese, ma Marc Marquez aveva un'altra idea. Tanto che ha deciso di mandare in pista un sosia perché non voleva rischiare infortuni prima del via della corsa che per lui contava di più. Di fatto, in griglia si è presentato un uomo dello staff, con la divisa Ducati e il suo casco tradizionale. Ad accorgersi per primo della "truffa" è stato Jorge Martin e così il tentativo del nove volte campione del mondo è fallito, con la gara a quattro ruote che è partita con un pilota in meno. Per la rabbia di MotoGP Sports Entertainment Group, che non ha particolarmente gradito il gesto di Marquez.