Non solo Greenwood, l’OM mette in vetrina i suoi gioielli: tutti i nomi in uscita

La sentenza della Uefa in merito al Fair Play Finanziario ha inguaiato il Marsiglia, che adesso è praticamente obbligato a vendere alcuni dei suoi pezzi pregiati sul mercato per sistemare il bilancio. Il primo potrebbe essere Mason Greenwood, obiettivo dichiarato della Roma, che deve fare i conti con gli interessi di francesi e la loro fretta di realizzare delle plusvalenze entro il prossimo 30 giugno. Ma in uscita non c’è solo l’inglese e per le squadre italiane le occasioni non mancano…