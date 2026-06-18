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© Getty Images | Mason Greenwood
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MERCATO

Non solo Greenwood, l’OM mette in vetrina i suoi gioielli: tutti i nomi in uscita

Il club francese non ha rispettato i paletti del settlement agreement, ora deve fare cassa per escludere l'esclusione dalle Coppe

18 Giu 2026 - 16:13
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La sentenza della Uefa in merito al Fair Play Finanziario ha inguaiato il Marsiglia, che adesso è praticamente obbligato a vendere alcuni dei suoi pezzi pregiati sul mercato per sistemare il bilancio. Il primo potrebbe essere Mason Greenwood, obiettivo dichiarato della Roma, che deve fare i conti con gli interessi di francesi e la loro fretta di realizzare delle plusvalenze entro il prossimo 30 giugno. Ma in uscita non c’è solo l’inglese e per le squadre italiane le occasioni non mancano…

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