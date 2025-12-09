Logo SportMediaset

Formula 1
AD ABU DHABI

Pirelli svela le gomme per la F1 del 2026: nuovo design e mescole

09 Dic 2025 - 15:18
La nuova gamma di pneumatici Pirelli, che verrà utilizzata nella stagione 2026 di Formula 1, è stata presentata al Yas Marina Circuit di Abu Dhabi, dove è in corso una giornata di test collettivi organizzata dall’azienda milanese.

La grafica dei fianchi delle gomme è stata rinnovata. Le classiche parentesi che, dal rientro di Pirelli nella massima categoria come fornitore esclusivo nel 2011, hanno accompagnato le passate quattordici stagioni, sono state rivisitate incorporando il motivo della bandiera a scacchi.

I prodotti Formula 1 sono ora graficamente distinti da qualsiasi altro pneumatico stradale o da competizione di Pirelli, pur mantenendo il richiamo a una storica rappresentazione visiva che è ormai un segno distintivo dell’azienda dalla P lunga.

Rimangono invariati i colori che identificano la durezza delle mescole utilizzate nel fine settimana di gara. Bianco, giallo e rosso continueranno a essere i riferimenti visivi rispettivamente per Hard, Medium e Soft, mentre verde e blu contraddistingueranno le gomme da bagnato Intermedie e Full Wet.

La gamma da asciutto P Zero del 2026 è composta da cinque mescole, dalla C1 (la più dura) alla C5 (la più morbida), e mantiene un posizionamento in termini di prestazioni simile a quello attuale, ma con differenze più ampie e omogenee tra le varie opzioni per favorire le strategie di gara. Il disegno del battistrada di Intermediate e Full Wet resta identico.

Le dimensioni dei pneumatici sono minori per adattarsi alle vetture progettate secondo il nuovo regolamento tecnico. Il diametro del cerchio è di 18 pollici ma la larghezza del battistrada è ridotta di 25 mm per le anteriori e di 30 mm per le posteriori. Il diametro totale della gomma è inferiore di 15 mm per le anteriori e di 10 mm per le posteriori.

Le gomme 2026 vengono testate oggi in pista con mule car guidate da uno o entrambi i piloti ufficiali di ciascuna scuderia. La gamma di mescole sarà ufficialmente omologata il prossimo 15 dicembre, come previsto dal regolamento tecnico.

La prima sessione in cui verrà impiegata con le nuove monoposto sarà nei test di Barcellona, dal 26 al 30 gennaio, ma i nuovi pneumatici saranno anche visibili in tutte le presentazioni delle vetture 2026 che le squadre annunceranno nelle prossime settimane.

