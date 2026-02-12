1 di 14
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

FORMULA 1

Leclerc davanti a tutti a Sakhir. Problemi per Mercedes, Red Bull e McLaren

Il monegasco stacca di mezzo secondo il campione in carica 

12 Feb 2026 - 12:48
14 foto

Ferrari al comando al giro di boa della seconda giornata di test in Bahrain. A "staccare" il miglior tempo dopo le prime quattro ore di attività è stato Charles Leclerc. Al volante della AF-26, il monegasco ha completato in un minuto, 34 secondi e 723 millesimi il suo miglior giro (di 62 totali) su mescola soft, distanziando di più di mezzo secondo (511 millesimi) Lando Norris, che ha però fissato il suo limite con mescola media. Imprevisto di fine mattinata per il campione in carica, costretto ad abbandonare la sua McLaren MCL60, ammutolita alla fine della pit lane.

formula 1
leclerc
sakhir
problemi
red bull
mercedes
mclaren

Ultimi video

00:26
Leclerc, che scherzo a Russell

Leclerc, che scherzo a Russell

01:03
poke

"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

00:48
micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

00:29
Le nuove tute della Ferrari

Le nuove tute della Ferrari

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

00:29
racingbulls

Racing Bulls con livrea in total white e un tocco di blu

00:26
Leclerc, che scherzo a Russell

Leclerc, che scherzo a Russell

I più visti di Formula 1

Tutti i colori del 2026: le livree delle undici squadre al via del Mondiale

Antonelli, che spavento! Incidente stradale a San Marino per il pilota Mercedes

Norris il più veloce nel day-1 di test in Bahrain, terzo tempo per Leclerc. Hamilton 7°

Aston Martin, ecco lo spauracchio della griglia 2026

ANDREA KIMI ANTONELLI SCATENATO SULLA NEVE

Andrea Kimi Antonelli scatenato sulla neve

Svelata al Superbowl la livrea asimmetrica della Cadillac