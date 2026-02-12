Leclerc davanti a tutti a Sakhir. Problemi per Mercedes, Red Bull e McLaren

Ferrari al comando al giro di boa della seconda giornata di test in Bahrain. A "staccare" il miglior tempo dopo le prime quattro ore di attività è stato Charles Leclerc. Al volante della AF-26, il monegasco ha completato in un minuto, 34 secondi e 723 millesimi il suo miglior giro (di 62 totali) su mescola soft, distanziando di più di mezzo secondo (511 millesimi) Lando Norris, che ha però fissato il suo limite con mescola media. Imprevisto di fine mattinata per il campione in carica, costretto ad abbandonare la sua McLaren MCL60, ammutolita alla fine della pit lane.