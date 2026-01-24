Antonelli tedoforo a Palmanova: "Una bellissima opportunità"

Un sabato "olimpico" per Andrea Kimi Antonelli a Palmanova, in provincia di Udine. Prima di partire per Barcellona, dove la prossima settimana sarà impegnato insieme al compagno di squadra George Russell nello Shakedown Test al volante della nuova Mercedes W17, il diciannovenne pilota bolognese ha scambiato la tuta ignifuga per l'abbigliamento ufficiale di Milano Cortina. Kimi si è infatti concesso sabato 24 gennaio un pomeriggio da tedoforo, portando la torcia olimpica nel suo viaggio verso la cerimonia di apertura degli ormai imminenti XXV Giochi Olimpici Invernali, in programma nella serata di venerdì 6 febbraio allo Stadio Meazza. "Sono davvero emozionato - ha dichiarato Kimi - e molto contento di questa opportunità. Portare la torcia è una cosa importantissima perché rappresenta tutti i valori dello sport. È come passare energia da una persona all’altra, ed è questo che la rende una bellissima opportunità".