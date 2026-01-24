1 di 7
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

FORMULA 1

Antonelli tedoforo a Palmanova: "Una bellissima opportunità"

 Il pilota della Mercedes sarà impegnato nei primi test dell'anno la prossima settimana in Spagna

24 Gen 2026 - 17:58
7 foto

Un sabato "olimpico" per Andrea Kimi Antonelli a Palmanova, in provincia di Udine. Prima di partire per Barcellona, dove la prossima settimana sarà impegnato insieme al compagno di squadra George Russell nello Shakedown Test al volante della nuova Mercedes W17, il diciannovenne pilota bolognese ha scambiato la tuta ignifuga per l'abbigliamento ufficiale di Milano Cortina. Kimi si è infatti concesso sabato 24 gennaio un pomeriggio da tedoforo, portando la torcia olimpica nel suo viaggio verso la cerimonia di apertura degli ormai imminenti XXV Giochi Olimpici Invernali, in programma nella serata di venerdì 6 febbraio allo Stadio Meazza. "Sono davvero emozionato - ha dichiarato Kimi - e molto contento di questa opportunità.  Portare la torcia è una cosa importantissima perché rappresenta tutti i valori dello sport. È come passare energia da una persona all’altra, ed è questo che la rende una bellissima opportunità". 

formula 1
antonelli
tedoforo
palmanova
bellissima
opportunita

Ultimi video

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

00:29
Le nuove tute della Ferrari

Le nuove tute della Ferrari

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

00:29
racingbulls

Racing Bulls con livrea in total white e un tocco di blu

00:26
Leclerc, che scherzo a Russell

Leclerc, che scherzo a Russell

01:47
DICH VASSEUR FINE ANNO 19/12 DICH

Vasseur: "Focalizzati sul 2026: la nuova Ferrari sarà presentata il 23 gennaio"

00:18
Lando in love

Lando in love: che baci con la fidanzata

00:15
Leclerc e Hamilton, ma che fate?

Leclerc e Hamilton, ma che fate?

00:23
Vesrtappen, ma cosa fai?

Verstappen, ma cosa fai?

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

I più visti di Formula 1

Ecco la Ferrari SF-26, subito in pista a Fiorano con Hamilton

Ferrari svela la SF-26: ecco le foto ufficiali e la scheda tecnica

DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

Mercedes W17

Mercedes svela la W17: più piccola, ibrida al 50% e livrea che unisce storia e futuro

Leclerc: "Sfida complessa e stimolante". Hamilton: "Centrale il ruolo del pilota"

MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità