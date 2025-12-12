Collezioni Questa Porsche 911 GT3 sarà prodotta in soli 90 esemplari

Si chiama F.A. 90 ed è un tributo a Ferdinand Alexander Porsche, il designer che pensò e disegnò la prima Porsche 911. Costruita sulla base della 992.2 GT3, è stata personalizzata dalla divisione Sonderwunsch, l'unica autorizzata da Porsche a realizzare vetture ultra esclusive. Nel progetto è stato coinvolto Mark Porsche - figlio di "Butzi" - che, attraverso l'archivio di famiglia e i ricordi personali, ha aiutato nel costruire una vettura che rispondesse ai gusti del padre. Ne saranno prodotte soltanto 90 unità, ordinabili da aprile 2026 a un prezzo di 366.237 euro