Le auto più vincenti nella storia di Lancia

Un marchio che è parte della miglior tradizione europea nel motorsport e che è sinonimo stesso di Rally. Unidici titoli mondiali vinti e automobili che si sono presto trasformate in icone segnando l'epoca tra gli anni '70 e metà anni '90. Fulvia Coupé, 037, Delta S4 e - soprattutto - Delta Integrale. Nell'immaginario di ogni appassionati rappresentano la massima espressione di potenza e prestazioni. Oggi Lancia torna nella massima categoria con lo stesso obiettivo: vincere