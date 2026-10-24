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Morata in crisi, la dedica di Alice per il compleanno è speciale

La compagna del calciatore spagnolo ha pubblicato una lunga lettera su Instagram in occasione del compleanno di Alvaro 

24 Ott 2026 - 08:05
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"Ho la fortuna di essere cresciuta insieme a te, di aver conosciuto attraverso di te l’amore più grande che si possa provare per qualcuno e, oggi, di poter vedere attraverso gli occhi dei nostri bambini l’amore immenso che provano per te, sentendomi ogni giorno ancora più orgogliosa del papà che sei.
Ti auguro di non perdere mai quel bambino che porti dentro, neanche con il passare degli anni. Quella parte di te così spontanea, autentica e piena di vita, che riesce sempre a farci sorridere e a renderci felici. Buon compleanno, papi", questo il messaggio di auguri che Alice Campello ha dedicato al compagno Alvaro morata. L'attaccante spagnolo, che oggi gioca in serie B spagnola col Leganes, continua il suo momento di crisi in campo: il gol manca da più di un anno e mezzo. POer questo gli auguri di quest'anno della moglie sono sembrati una vera e propria dedica d'amore

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