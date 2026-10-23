Natalia Bryant sfila al Victoria's Secret Fashion Show

La ventitreenne Natalia Bryant, figlia della stella NBA Kobe scomparsa nel 2020, ha compiuto un passo fondamentale nel mondo dell'alta moda debuttando ufficialmente sulla passerella del Victoria's Secret Fashion Show 2026. La modella americana aveva iniziato a muovere i primi passi nel settore della moda firmando un contratto con la prestigiosa agenzia IMG Models all'età di 18 anni, un anno dopo il tragico incidente in elicottero del 26 gennaio 2020 in cui persero la vita il padre e la sorella tredicenne Gianna.