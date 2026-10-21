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Cover girl

Il Porto in Champions, Gabriel Mec in fuga romantica a Parigi con Julia Giacoboni

Niente Champions League per Gabriel Mec: il giovane del Porto vola a Parigi con la fidanzata Júlia Giacoboni

21 Ott 2026 - 07:30
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Il giovane talento brasiliano Gabriel Mec si è concesso un viaggio di coppia a Parigi insieme alla fidanzata Julia Giacoboni Santiago mentre il Porto preparava la sfida casalinga di Champions League contro il PSV Eindhoven. L'assenza del trequartista dai convocati di Farioli per l'impegno europeo all'Estadio do Dragao è dovuta al fatto che il giocatore non risulta inserito nella lista Uefa.

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