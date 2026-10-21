Il Porto in Champions, Gabriel Mec in fuga romantica a Parigi con Julia Giacoboni

© instagram | Julia Giacoboni
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Il giovane talento brasiliano Gabriel Mec si è concesso un viaggio di coppia a Parigi insieme alla fidanzata Julia Giacoboni Santiago mentre il Porto preparava la sfida casalinga di Champions League contro il PSV Eindhoven. L'assenza del trequartista dai convocati di Farioli per l'impegno europeo all'Estadio do Dragao è dovuta al fatto che il giocatore non risulta inserito nella lista Uefa.