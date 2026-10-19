1 di 57
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

COVER GIRL

Ennie Bouchard incanta i suoi fan sui social: "Sei splendida"

Nel 2014, tra lo stupore generale, raggiunse la finale di Wimbledon a soli 20 anni. Adorata da sponsor e tifosi e regina dei "selfie", Genie Bouchard sembrava avere il mondo del tennis ai suoi piedi ma alla fine la canadese non riuscì a mantenere le promesse e piano piano è finita nel dimenticatoio. Adesso la Bouchard si dedica al pickleball ed è commentatrice sulla BBC: sui social è sempre apprezzatissima dai suoi fan che nell'ultimo post le hanno rivolto molti complimenti

19 Ott 2026 - 08:09
57 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Genie Bouchard

Ultime gallery

11

Sommer batte l'Inter e divorzia: finita la relazione con Alina dopo sette anni

23

Svitolina-Monfils, si rompe un'altra coppia del tennis

57

Ennie Bouchard incanta i suoi fan sui social: "Sei splendida"

21

Laila a Milano senza Sinner: è crisi?

30

Annekee sul divorzio da De Ligt: "Un inferno"

34
Maia Reficco

Colapinto e Maia si sono lasciati: la conferma

61
Wanda Nara

Wanda perde 7 kg in tre settimane con la dieta dei ricchi

45

Marigona cuore Olympiacos

11

Sommer batte l'Inter e divorzia: finita la relazione con Alina dopo sette anni

I più visti di Cover Girl

Wanda Nara

Wanda perde 7 kg in tre settimane con la dieta dei ricchi

Annekee sul divorzio da De Ligt: "Un inferno"

Maia Reficco

Colapinto e Maia si sono lasciati: la conferma

Marigona cuore Olympiacos

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Carolina Calvagni 

Tagliafico ammette: "Non facile essere moglie di un calciatore"