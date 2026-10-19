COVER GIRL Ennie Bouchard incanta i suoi fan sui social: "Sei splendida"

Nel 2014, tra lo stupore generale, raggiunse la finale di Wimbledon a soli 20 anni. Adorata da sponsor e tifosi e regina dei "selfie", Genie Bouchard sembrava avere il mondo del tennis ai suoi piedi ma alla fine la canadese non riuscì a mantenere le promesse e piano piano è finita nel dimenticatoio. Adesso la Bouchard si dedica al pickleball ed è commentatrice sulla BBC: sui social è sempre apprezzatissima dai suoi fan che nell'ultimo post le hanno rivolto molti complimenti