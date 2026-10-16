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COVER GIRL

Wanda Nara: persi 7 chili in tre settimane con la dieta dei ricchi

Wanda Nara rivela la trasformazione: persi 7 kg in 21 giorni con il programma personalizzato da 2.000 euro a settimana

16 Ott 2026 - 07:32
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Wanda Nara ha mostrato ai suoi oltre 17 milioni di follower i risultati di una trasformazione fisica da record: sette chili persi in sole tre settimane. L'ex moglie di Icardi ha intrapreso un percorso d'urto per ritornare al proprio peso forma dopo che le esigenze di copione del film "Quién quiere ser mi hijo?" l'avevano costretta a prendere dieci chili. Terminato il film, Wanda ha deciso di affidarsi al programma dietetico associato alla famiglia Kardashian, dal costo stimato di oltre 2.000 euro a settimana e con due figure professionali dedicate a tempo pieno: uno chef privato, incaricato di selezionare e cucinare ogni pasto secondo il piano nutrizionale, e un personal trainer personale per la preparazione atletica in palestra.

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