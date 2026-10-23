Christian Pulisic e Megan Moroney: spunta l'indizio dello sfondo del cellulare

© instagram | Megan Moroney
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Nuovi indizi sul presunto flirt tra Christian Pulisic e Megan Moroney: una foto sul telefono di lei insieme all'attaccante del Milandi Redazione Sportmediaset
Il presunto flirt tra l'attaccante del Milan Christian Pulisic e la nota cantante country statunitense Megan Moroney torna al centro dell'attenzione mediatica a causa di un dettaglio emerso dai social network.
Durante la recente partecipazione della popstar al fashion show di Victoria's Secret, un'analisi degli scatti fotografici ha rivelato che la cantante ha impostato come immagine di sfondo del proprio smartphone una foto in cui appare abbracciata al calciatore rossonero.
Questo indizio va a sommarsi ai precedenti rumor circolati la scorsa estate, quando i due erano stati immortalati insieme nella zona vip di un locale a Nashville, e alle immagini pubblicate dallo stesso attaccante in occasione di un concerto dell'artista. Sebbene entrambi si dichiarino attualmente single, l'ipotesi di una relazione sentimentale continua a infiammare gli appassionati di gossip, alimentata da frequentazioni e indizi social che confermano la forte vicinanza tra i due connazionali.