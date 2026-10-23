Christian Pulisic e Megan Moroney: spunta l'indizio dello sfondo del cellulare

Questo indizio va a sommarsi ai precedenti rumor circolati la scorsa estate, quando i due erano stati immortalati insieme nella zona vip di un locale a Nashville, e alle immagini pubblicate dallo stesso attaccante in occasione di un concerto dell'artista. Sebbene entrambi si dichiarino attualmente single, l'ipotesi di una relazione sentimentale continua a infiammare gli appassionati di gossip, alimentata da frequentazioni e indizi social che confermano la forte vicinanza tra i due connazionali.