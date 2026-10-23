1 di 31
© instagram | Megan Moroney
© instagram | Megan Moroney
© instagram | Megan Moroney

© instagram | Megan Moroney

© instagram | Megan Moroney

cover girl

Christian Pulisic e Megan Moroney: spunta l'indizio dello sfondo del cellulare

Nuovi indizi sul presunto flirt tra Christian Pulisic e Megan Moroney: una foto sul telefono di lei insieme all'attaccante del Milan

di Redazione Sportmediaset
23 Ott 2026 - 16:46
31 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il presunto flirt tra l'attaccante del Milan Christian Pulisic e la nota cantante country statunitense Megan Moroney torna al centro dell'attenzione mediatica a causa di un dettaglio emerso dai social network.

Durante la recente partecipazione della popstar al fashion show di Victoria's Secret, un'analisi degli scatti fotografici ha rivelato che la cantante ha impostato come immagine di sfondo del proprio smartphone una foto in cui appare abbracciata al calciatore rossonero.

Questo indizio va a sommarsi ai precedenti rumor circolati la scorsa estate, quando i due erano stati immortalati insieme nella zona vip di un locale a Nashville, e alle immagini pubblicate dallo stesso attaccante in occasione di un concerto dell'artista. Sebbene entrambi si dichiarino attualmente single, l'ipotesi di una relazione sentimentale continua a infiammare gli appassionati di gossip, alimentata da frequentazioni e indizi social che confermano la forte vicinanza tra i due connazionali.

Ultime gallery

21

Laila a Milano senza Sinner: è crisi?

31
Megan Moroney

Christian Pulisic e Megan Moroney: spunta l'indizio sullo smartphone

Redazione Sportmediaset
31
Natalia Bryant

Natalia Bryant sfila per Victoria's Secret

49

Alica Schmidt si prepara per la serata nel "sex club"

29
Julia Giacoboni 

Il Porto in Champions ma Mec "scappa" con la sua Julia

23

Fiocco rosa in casa Silva: è nato Bernardo Jr

23

Svitolina-Monfils, si rompe un'altra coppia del tennis

57

Ennie Bouchard incanta i suoi fan sui social: "Sei splendida"

21

Laila a Milano senza Sinner: è crisi?

I più visti di Cover Girl

Alica Schmidt si prepara per la serata nel "sex club"

Julia Giacoboni 

Il Porto in Champions ma Mec "scappa" con la sua Julia

Fiocco rosa in casa Silva: è nato Bernardo Jr

Natalia Bryant

Natalia Bryant sfila per Victoria's Secret

Annekee sul divorzio da De Ligt: "Un inferno"

Wanda Nara

Wanda perde 7 kg in tre settimane con la dieta dei ricchi