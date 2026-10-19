Svitolina-Monfils, si rompe un'altra coppia del tennis

Elina Svitolina con un lungo post sui social ha annunciato la separazione da Gael Monfils dopo 5 anni di matrimonio. Questa dovrebbe essere la ragione per cui il tennista francese ha anticipato il suo addio al tennis. Di seguito il testo della lettera: "Questa è la cosa più difficile che abbia mai dovuto condividere.Tutti sanno quanto l’Ucraina significhi per me. Di cosa ho parlato raramente, invece, è di come la guerra mi abbia segnato interiormente. L’anno scorso vi ho detto che avevo bisogno di allontanarmi dal campo perché non ero nello stato d’animo giusto. Oggi voglio aprirmi un po’ di più. Quello che non avete visto sono state le notti insonni, i dubbi e la sensazione di perdere lentamente me stessa.