COVER GIRL

Jutta Leerdam già pazza di Milano olimpica

Jutta Leerdam cade nei 1000m davanti a Jake Paul: qualificazione olimpica per Milano 2026 in bilico. "Ancora sotto shock", ora decide il comitato.

06 Feb 2026 - 07:30
Jutta Leerdam è appena sbarcata a Milano per l'Olimpiade invernale italiana e non ha nascosto la sua emozione. La stella del pattinaggio di velocità olandese, compagna del pugile Jake Paul, ha subito raggiunto il villaggio olimpico per prendere possesso dei suoi alloggi e iniziare l'avventura a cinque cerchi, conquistata a fatica dopo un brutto infortunio.

