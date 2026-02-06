Jutta Leerdam già pazza di Milano olimpica

Jutta Leerdam è appena sbarcata a Milano per l'Olimpiade invernale italiana e non ha nascosto la sua emozione. La stella del pattinaggio di velocità olandese, compagna del pugile Jake Paul, ha subito raggiunto il villaggio olimpico per prendere possesso dei suoi alloggi e iniziare l'avventura a cinque cerchi, conquistata a fatica dopo un brutto infortunio.