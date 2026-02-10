Hamilton e Kim Kardashian insieme al Super Bowl. Le voci si moltiplicano, ma il bacio...

Lewis Hamilton e Kim Kardashian sarebbero una coppia. Nella notte del 60esimo Super Bowl in California, le telecamere hanno pizzicato il campione della Ferrari in compagnia dell'ex modella e imprenditrice e il fatto che fossero lì insieme sembrerebbe confermare i rumors delle scorse settimane su una presunta love story, dopo gli avvistamenti a Londra e Parigi. Tra sguardi intensi e gesti affettuosi, i due erano a pochi passi dalla sorella di Kim, Kendall Jenner, con cui in passato il campione di Formula 1 aveva avuto un flirt: il video è diventato subito virale sui social, dove qualcuno ha anche osato spingersi oltre realizzando un'immagine con l'AI mentre i due si baciano...