1 di 39
© X
© X
© X

© X

© X

cover girl

Hamilton e Kim Kardashian insieme al Super Bowl. Le voci si moltiplicano, ma il bacio...

Presunta fuga romantica per il sette volte campione del mondo di Formula 1 e la star americana dei reality, ma per ora nessuna conferma dagli interessati

10 Feb 2026 - 12:35
39 foto

Lewis Hamilton e Kim Kardashian sarebbero una coppia. Nella notte del 60esimo Super Bowl in California, le telecamere hanno pizzicato il campione della Ferrari in compagnia dell'ex modella e imprenditrice e il fatto che fossero lì insieme sembrerebbe confermare i rumors delle scorse settimane su una presunta love story, dopo gli avvistamenti a Londra e Parigi. Tra sguardi intensi e gesti affettuosi, i due erano a pochi passi dalla sorella di Kim, Kendall Jenner, con cui in passato il campione di Formula 1 aveva avuto un flirt: il video è diventato subito virale sui social, dove qualcuno ha anche osato spingersi oltre realizzando un'immagine con l'AI mentre i due si baciano...

videovideo
kim kardashian
rio de janeiro

Ultime gallery

26

Zaniolo, matrimonio a sorpresa con la sua Sara

39

Hamilton e Kim Kardashian insieme al Super Bowl. Le voci si moltiplicano, ma il bacio...

31
Fatima Diame

Fátima nuova musa di Moyá: l'annuncio social

40

Melissa Satta festeggia i 40 anni in grande stile a Milano

37

Anche Meadhbh McGann al Sei Nazioni

43

Lady Vinicius e la crema vietata: l’antidoping entra in camera da letto

44

Jutta Leerdam già pazza di Milano olimpica

32

Karol G non lascia nulla all'immaginazione ai Grammy

26

Zaniolo, matrimonio a sorpresa con la sua Sara

I più visti di Cover Girl

Melissa Satta festeggia i 40 anni in grande stile a Milano

Lady Vinicius e la crema vietata: l’antidoping entra in camera da letto

Anche Meadhbh McGann al Sei Nazioni

Jutta Leerdam già pazza di Milano olimpica

Fatima Diame

Fátima nuova musa di Moyá: l'annuncio social

Elodie, con Iannone è proprio finita: "Lei e Franceska mettono su casa"