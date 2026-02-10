Fátima Diame e Miguel Ángel Moyá: ufficiale la nuova coppia dello sport spagnolo

Lo sport spagnolo festeggia la nascita di una nuova coppia d'oro: l'atleta Fátima Diame e l'ex portiere Miguel Ángel Moyá hanno ufficializzato la loro relazione sui social. Con un romantico post condiviso su Instagram e la didascalia "Incontrarsi al momento giusto. E godersela", la lunghista valenciana (29 anni), fresca di doppio bronzo mondiale indoor, e l'ex numero uno di Atletico Madrid e Real Sociedad (41 anni) hanno confermato le voci che circolavano da tempo.