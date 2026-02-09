Melissa Satta festeggia i 40 anni in grande stile a Milano

Dopo la fuga alle Maldive insieme al fidanzato Carlo Gussalli Beretta, Melissa Satta ha festeggiato in grande stile i suoi 40 anni a Milano. L'ex velina ha radunato amiche e amici al RaMe Bistrot per una grande festa ben documentata sui social network dai tanti ospiti, a cominciare dalle grandi amiche Thais Wiggers, Elena Barolo e Giorgia Palmas. Per l'occasione la Satta ha scelto un look total white elegante e molto sensuale.