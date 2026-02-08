1 di 37
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

COVER GIRL

Meadhbh McGann: chi è la bionda "musa" che tifa per il capitano d’Irlanda Caelan Doris

Tutti gli occhi su Meadhbh McGann allo Stade de France per il debutto dell'Irlanda nel Sei Nazioni 2026. Scopri la fidanzata del capitano Caelan Doris.

08 Feb 2026 - 07:28
37 foto

Mentre il fischio d'inizio del Sei Nazioni 2026 si avvicina, l'attenzione allo Stade de France non sarà rivolta solo alla mischia, ma anche alle tribune, dove è attesa la "musa" bionda del rugby irlandese: Meadhbh McGann. La splendida compagna di Caelan Doris è ormai diventata il portafortuna ufficiale del capitano dei Verdi, pronta a sostenerlo in quella che si preannuncia come una delle sfide più fisiche della stagione contro la Francia. Meadhbh, che ha già conquistato i cuori dei tifosi dopo il bacio virale immortalato al termine della vittoria sull'Australia lo scorso novembre, si prepara a essere la protagonista del "terzo tempo" parigino.

Ultime gallery

21

Liv Morgan è la regina della Women’s Royal Rumble

37

Anche Meadhbh McGann al Sei Nazioni

43

Lady Vinicius e la crema vietata: l’antidoping entra in camera da letto

44

Jutta Leerdam già pazza di Milano olimpica

32

Karol G non lascia nulla all'immaginazione ai Grammy

26

Zaniolo, matrimonio a sorpresa con la sua Sara

72

Elodie, con Iannone è proprio finita: "Lei e Franceska mettono su casa"

28

Phebe Bekker promove i letti del villaggio olimpico: "Sembrano buoni"

21

Liv Morgan è la regina della Women’s Royal Rumble

I più visti di Cover Girl

Karol G non lascia nulla all'immaginazione ai Grammy

Jutta Leerdam già pazza di Milano olimpica

Elodie, con Iannone è proprio finita: "Lei e Franceska mettono su casa"

Lady Vinicius e la crema vietata: l’antidoping entra in camera da letto

Phebe Bekker promove i letti del villaggio olimpico: "Sembrano buoni"

Zaniolo, matrimonio a sorpresa con la sua Sara