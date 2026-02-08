Meadhbh McGann: chi è la bionda "musa" che tifa per il capitano d’Irlanda Caelan Doris
Tutti gli occhi su Meadhbh McGann allo Stade de France per il debutto dell'Irlanda nel Sei Nazioni 2026. Scopri la fidanzata del capitano Caelan Doris.
Mentre il fischio d'inizio del Sei Nazioni 2026 si avvicina, l'attenzione allo Stade de France non sarà rivolta solo alla mischia, ma anche alle tribune, dove è attesa la "musa" bionda del rugby irlandese: Meadhbh McGann. La splendida compagna di Caelan Doris è ormai diventata il portafortuna ufficiale del capitano dei Verdi, pronta a sostenerlo in quella che si preannuncia come una delle sfide più fisiche della stagione contro la Francia. Meadhbh, che ha già conquistato i cuori dei tifosi dopo il bacio virale immortalato al termine della vittoria sull'Australia lo scorso novembre, si prepara a essere la protagonista del "terzo tempo" parigino.