Agustina Gandolfo si gode il suo Lautaro Martinez: "Finalmente un giorno libero!"

11 Feb 2026 - 07:17
Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez, ha condiviso sui social un momento di relax dei due: "Finalmente, un giorno insieme! Sembra una sciocchezza, ma ultimamente passiamo pochissimo tempo insieme e questi momenti sono preziosi". I tanti impegni dell'Inter lasciano poco tempo libero al capitano che, però, è riuscito a trovare in questa settimana la possibilità di una gita romantica.

