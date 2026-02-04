1 di 72
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

COVER GIRL

Elodie, con Iannone è proprio finita: "Lei e Franceska mettono su casa"

La popstar e la ballerina 23enne paparazzate ancora a Milano e le voci si moltiplicano

04 Feb 2026 - 11:50
72 foto

Dopo tre anni di amore, la storia tra Andrea Iannone ed Elodie sembra davvero essere arrivata al capolinea. Dopo settimane di voci, alimentate dal fatto che i due hanno passato le vacanze separati, il pilota motociclistico ha iniziato una frequentazione con Rocio Muñoz Morales, l'attrice e conduttrice spagnola ex di Raoul Bova, mentre la popstar sarebbe sempre più concentrata sul suo rapporto speciale con la ballerina Franceska Nuredini.

"Mettono su casa insieme": a lanciare lo scoop è stato il magazine Chi, secondo cui la popstar e la ballerina 23enne avrebbero iniziato a vivere insieme nella casa milanese di Elodie. Una notizia che conferemerebbe il profondo feeling tra le due, fuggite in Thailandia per Capodanno insieme ad alcune amiche e più volte paparazzate felici e sorridenti in giro per Milano dopo il loro ritorno.

In attesa di conferme dai diretti interessati, il gossip corre veloce

elodie
iannone
amore
racconto

Ultime gallery

32

Zverev, tradimento agli Australian Open? Caro Daur sugli spalti accende il gossip

72

Elodie, con Iannone è proprio finita: "Lei e Franceska mettono su casa"

28

Phebe Bekker promove i letti del villaggio olimpico: "Sembrano buoni"

21

Liv Morgan è la regina della Women’s Royal Rumble

38

Weekend romantico da 140mila euro: "Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono una coppia"

27

Elettra Lamborghini contro Sinner e Barella? "Tutte fake. Non li conosco"

96

Sonia infiamma i social: la moglie di Vidal sempre in formissima

32

Per Kayla Simmons ritorno alle origini (con stile)

32

Zverev, tradimento agli Australian Open? Caro Daur sugli spalti accende il gossip

I più visti di Cover Girl

Sonia infiamma i social: la moglie di Vidal sempre in formissima

Elettra Lamborghini contro Sinner e Barella? "Tutte fake. Non li conosco"

Weekend romantico da 140mila euro: "Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono una coppia"

Per Kayla Simmons ritorno alle origini (con stile)

Liv Morgan è la regina della Women’s Royal Rumble

Phebe Bekker promove i letti del villaggio olimpico: "Sembrano buoni"