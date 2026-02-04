Elodie, con Iannone è proprio finita: "Lei e Franceska mettono su casa"
La popstar e la ballerina 23enne paparazzate ancora a Milano e le voci si moltiplicano
Dopo tre anni di amore, la storia tra Andrea Iannone ed Elodie sembra davvero essere arrivata al capolinea. Dopo settimane di voci, alimentate dal fatto che i due hanno passato le vacanze separati, il pilota motociclistico ha iniziato una frequentazione con Rocio Muñoz Morales, l'attrice e conduttrice spagnola ex di Raoul Bova, mentre la popstar sarebbe sempre più concentrata sul suo rapporto speciale con la ballerina Franceska Nuredini.
"Mettono su casa insieme": a lanciare lo scoop è stato il magazine Chi, secondo cui la popstar e la ballerina 23enne avrebbero iniziato a vivere insieme nella casa milanese di Elodie. Una notizia che conferemerebbe il profondo feeling tra le due, fuggite in Thailandia per Capodanno insieme ad alcune amiche e più volte paparazzate felici e sorridenti in giro per Milano dopo il loro ritorno.
In attesa di conferme dai diretti interessati, il gossip corre veloce