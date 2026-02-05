Grammy 2026, Karol G regina di stile: il vestito trasparente incanta Los Angeles

La 68ª edizione dei Grammy Awards, svoltasi domenica a Los Angeles, non ha celebrato solo la musica di Bad Bunny e Kendrick Lamar, ma ha incoronato Karol G come icona assoluta di stile. La "Bichota", sebbene abbia visto sfumare il premio per il miglior album pop latino (vinto da Natalia Lafourcade), ha dominato i riflettori con un audace abito lungo in pizzo semitransparente.