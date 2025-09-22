Torino nel caos: brutta sconfitta e altra protesta contro Cairo

© italyphotopress
Prima dello 0-3 contro l'Atalanta la tifoseria si è radunata al Filadelfia,
L'inizio stagione deludente del Torino (in campionato una vittoria, seppur prestigiosa contro la Roma, un pari e due sconfitte, pesanti nei risultati visto lo 0-5 contro l'Inter e lo 0-3 con l'Atalanta; in Coppa Italia il successo di misura sul Modena) complica la situazione dei granata, coi tifosi che anche prima del match di ieri contro i bergamaschi hanno sfilato per protestare contro Urbano Cairo.
Cori, striscioni, bandiere e tanta rabbia. In migliaia hanno preso parte alla manifestazione contro il presidente del Torino: i contestatori, con lo striscione 'Cairo vattene' e tante bandierine bianco-granata, si sono radunati al Filadelfia. Tra loro anche lo scrittore Alessandro Baricco che ha postato su Instagram la sua foto con la maglia del calciatore Giambattista Moschino, storico calciatore granata degli anni '60.
