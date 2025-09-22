Torino nel caos: brutta sconfitta e altra protesta contro Cairo

Cori, striscioni, bandiere e tanta rabbia. In migliaia hanno preso parte alla manifestazione contro il presidente del Torino: i contestatori, con lo striscione 'Cairo vattene' e tante bandierine bianco-granata, si sono radunati al Filadelfia. Tra loro anche lo scrittore Alessandro Baricco che ha postato su Instagram la sua foto con la maglia del calciatore Giambattista Moschino, storico calciatore granata degli anni '60.