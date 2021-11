Serie A, Torino-Udinese 2-1: Brekalo e Bremer stendono i friulani

TORINO-UDINESE 2-1

I granata salgono a 17 punti grazie a un gol per tempo: terzo successo casalingo di fila per Juric. Inutile la rete di Forestieri

Terza vittoria consecutiva in casa per il Torino che, nell'ultima partita della 13esima giornata di Serie A, stende 2-1 l'Udinese. I padroni di casa vanno subito avanti nel risultato all'8' grazie alla conclusione potente e angolata di Brekalo. La ripresa si apre con la rete di Bremer (48') che risolve una mischia in area friulana; Forestieri riapre i giochi al 77', ma la rimonta non viene completata. Secondo ko di fila in trasferta per Gotti.

















LA PARTITA

Una vittoria, una sconfitta. Dallo scorso 17 ottobre il Torino alterna continuamente successi (sempre in casa) e ko (sempre in trasferta). Così allo stadio Olimpico Grande Torino arriva l’imposizione per 2-0 contro l’Udinese in occasione del posticipo della 13° turno di Serie A.

Meno di 8 minuti gioco e i granata sono subito in vantaggio: torre di Belotti su lungo rinvio di Milinkovic-Savic, il pallone schizza sul terreno bagnato e arriva la bordata al volo all’angolino di Brekalo dalla lunga distanza. I friulani reagiscono: Ola Aina alza pericolosamente il pallone sopra la traversa sugli sviluppi di un corner di Deulofeu. Il Torino poi si salva ancora al 26’, quando Milinkovic-Savic compie una prodezza su un tiro a giro basso di Pussetto, liberato alla conclusione da Beto. Sul fronte opposto, il colpo di testa di Belotti viene smanacciato da Silvestri, il quale anticipa l’arrivo di Pobega. Poco dopo il Gallo sceglie la soluzione personale dopo un gran lavoro difensivo di Djidji, ma viene murato.

Si torna in campo dopo l’intervallo e la formazione di Juric pesca il raddoppio: Bremer è il più lesto di tutti a ribadire in rete dopo una serie di batti e ribatti in area con i tentativi di Belotti, Buongiorno e Pobega. Quest’ultimo sfiora il tris con una conclusione dal limite fuori di poco. L’Udinese torna in partita al 77’ con il subentrato Forestieri, autore di una splendida punizione sotto l’incrocio dei pali. In pieno recupero Samardzic calcia di prima intenzione, sul suggerimento di Molina, ma trova il gran riflesso di Milinkovic-Savic che devia sopra la traversa. Il Torino sale a 17 punti in classifica (11esima posizione); Gotti resta sempre a quota 14.

LE PAGELLE

Brekalo 7 – Il croato ex Wolfsburg sblocca subito il punteggio a favore del Torino con un missile da lontano che non lascia scampo a Silvestri.

Belotti 6,5 – Ottimo avvio di match del Gallo, che prima fa da sponda aerea per il gol di Brekalo e poi impegna Silvestri sempre di testa. Il numero 9 lotta sempre anche nella ripresa.

Pobega 6,5 – Di fatto, si rivela suo l’assist per il 2-0 di Bremer che alla fine si rivelerà determinante per la vittoria. L’ex Spezia andrà poi vicinissimo al tris granata.

Forestieri 6,5 – Soltanto lui è l’unico giocatore dell’Udinese a creare qualche importante occasione per l’Udinese; accorcia le distanze su punizione ma non basta a Gotti.

Molina 5,5 – Soffre tantissimo sulla sua fascia di competenza le folate della formazione padrona di casa; si becca subito un’ammonizione per un fallo tattico su Lukic.

Udogie 5 – Si perde Aina in occasione di un’opportunità potenziale per Vojvoda e fa spesso fatica a incunearsi in fase offensiva.

IL TABELLINO

TORINO-UDINESE 2-1

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Djidji 6,5 (25’ st Zima 6), Bremer 6,5, Buongiorno 6; Vojvoda 6,5, Lukic 6,5, Pobega 6,5, Aina 6,5 (18’ st Singo 6); Praet 6 (18’ st Linetty 6), Brekalo 7 (37’ st Pjaca sv); Belotti 6,5 (37’ st Zaza sv). A disp.: Berisha, Gemello, Izzo, Rincon, Baselli, Kone, Warming, Sanabria. All.: Juric 6,5.

Udinese (3-4-2-1): Silvestri 6; Becao 6, Nuytinck 6 (14’ st Arslan 6,5), Samir 6; Molina 5,5, Walace 6, Pereyra 5,5, Udogie 5 (33’ st Soppy 6); Pussetto 5,5 (14’ st Forestieri 6,5), Deulofeu 6 (38’ st Samardzic sv); Beto 6. A disp.: Padelli, Carnelos, De Maio, Perez, Zeegelaar, Jajalo, Nestorovski, Success. All.: Gotti 6.

Arbitro: Pezzuto

Marcatori: 8’ Brekalo (T), 3’ st Bremer (T), 32’ st Forestieri (U)

Ammoniti: Molina (U), Pereyra (U), Walace (U), Zaza (T)

LE STATISTICHE DI OPTA

Il Torino ha vinto tre partite interne di fila in Serie A per la prima volta da agosto 2019.

A partire dalla metà di settembre, l’Udinese ha raccolto soltanto sette punti in campionato: meglio solo di Genoa e Cagliari (entrambe sei).

Bremer è il difensore centrale che ha segnato più gol (sei) nel 2021 in Serie A nei maggiori cinque campionati europei nel periodo.

Bremer ha preso parte a due gol (una rete, un assist) nelle ultime tre partite di campionato: tanti quanti nelle precedenti 23 di Serie A.

Prima di Fernando Forestieri, l'ultimo giocatore dell'Udinese a segnare su punizione diretta in Serie A era stato Ali Adnan, nel febbraio 2016, contro il Genoa.

Fernando Forestieri ha già firmato due gol in tre partite di questo campionato: tanti quanti ne aveva realizzati in tutte le precedenti 38 gare nel massimo torneo con le maglie di Udinese e Siena.

Andrea Belotti ha preso parte a 10 gol (sette reti, tre assist) contro l'Udinese in Serie A: soltanto contro Sassuolo (12), Cagliari e Sampdoria (11 entrambe) l’attaccante del Torino ha fatto meglio nella competizione.

Josip Brekalo ha segnato tre gol nelle ultime sei partite di Serie A; nel dettaglio, una rete in ciascuna delle ultime due gare interne del Torino.

Josip Brekalo ha segnato due gol con gli ultimi due tiri nello specchio, dopo che ne aveva realizzato soltanto uno con tutti i sette precedenti in questa Serie A