Tutti gli allenatori di Giovanni Carnevali al Sassuolo

Dopo la sconfitta della Juventus contro il Sassuolo, Giovanni Carnevali ha parlato così delle critiche a Spalletti: "È un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. Cambiare allenatore non è nel mio spirito, dobbiamo cercare di programmare e costruire, bisogna dare del tempo e avere pazienza, sapendo che bisognerà ingoiare bocconi amari". L'attuale ad della Juve, dunque, esclude cambi in panchina anche per una questione filosofica.