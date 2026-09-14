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© italyphotopress | Eusebio Di Francesco dal 2014 al 2017 (risolve il contratto per andare alla Roma)
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le parole

Tutti gli allenatori di Giovanni Carnevali al Sassuolo

14 Set 2026 - 10:38
7 foto
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Dopo la sconfitta della Juventus contro il Sassuolo, Giovanni Carnevali ha parlato così delle critiche a Spalletti: "È un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. Cambiare allenatore non è nel mio spirito, dobbiamo cercare di programmare e costruire, bisogna dare del tempo e avere pazienza, sapendo che bisognerà ingoiare bocconi amari". L'attuale ad della Juve, dunque, esclude cambi in panchina anche per una questione filosofica.

Nei sui 12 anni al Sassuolo (era arrivato nell'estate 2014, è approdato a Torino questo giugno) ha avuto 7 allenatori ma i cambi in panchina per esonero effettivamente sono stati solo due.

allenatori
sassuolo
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