Il derby è la partita di Pellegrini: gol e lacrime per il capitano senza fascia

Nella partita più importante e più sentita per un romano come lui, si concretizza il ritorno in campo dal primo minuto di Lorenzo Pellegrini, schierato a sorpresa da Gasperini nel derby contro la Lazio. L’ex capitano giallorosso torna titolare in Serie A per la prima volta dal 4 maggio scorso, contro la Fiorentina all’Olimpico. E bastano 37 minuti al classe ’96 per trovare il gol del vantaggio romanista, il suo quarto nei derby della Capitale (la Lazio è la sua vittima preferita, nd). La rete gli mancava dallo scorso 26 gennaio, nella vittoria 2-1 sul campo dell’Udinese, e con questo gol Pellegrini diventa l'unico giocatore ad aver segnato in tutte le ultime 11 stagioni di Serie A (dal 2015/16).