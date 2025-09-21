Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
1 di 17
© X
© X
© X

© X

© X

ROMA

Il derby è la partita di Pellegrini: gol e lacrime per il capitano senza fascia

21 Set 2025 - 13:41
17 foto

Nella partita più importante e più sentita per un romano come lui, si concretizza il ritorno in campo dal primo minuto di Lorenzo Pellegrini, schierato a sorpresa da Gasperini nel derby contro la Lazio. L’ex capitano giallorosso torna titolare in Serie A per la prima volta dal 4 maggio scorso, contro la Fiorentina all’Olimpico. E bastano 37 minuti al classe ’96 per trovare il gol del vantaggio romanista, il suo quarto nei derby della Capitale (la Lazio è la sua vittima preferita, nd). La rete gli mancava dallo scorso 26 gennaio, nella vittoria 2-1 sul campo dell’Udinese, e con questo gol Pellegrini diventa l'unico giocatore ad aver segnato in tutte le ultime 11 stagioni di Serie A (dal 2015/16).

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:05
DICH CUESTA PRE CREMO 20/9 DICH

Cuesta: "A che punto è il Parma? Una squadra è come una bottiglia di acqua"

00:39
MCH ATL TUCUMAN RIVER PLATE 2-0 MCH

Atletico Tucuman-River Plate 2-0

00:53
MCH RB LIPSIA-COLONIA 3-1 MCH

Lipsia-Colonia 3-1

01:03
MCH HOFFENHEIM-BAYERN 1-4 MCH

Bayern schiacciasassi: tripletta di Kane e poker all'Hoffenheim

02:48
MCH AL ARABI-AL DUHAIL 1-8 MCH

L'Al Duhail di Verratti batte 8-1 l'Al-Arabi: gol di Piatek e doppietta di Luis Alberto

00:34
MCH GOL IHATTAREN 21/9 MCH

Ricordate Ihattaren? L'ex Juve e Samp abbatte l'FC Utrecht

01:00
MCH AVS FUTEBOL SAD-BENFICA 0-3 MOURINHO OK 20/9 MCH

Mourinho, buona la prima col Benfica: travolge l'AVS e si piazza al 2° posto

01:53
DICH TUDOR VS CALENDARIO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor, attacco al calendario: "Noi 3 partite in 7 giorni, il Napoli..."

01:18
DICH CONCEICAO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Conceicao: "Il gol? Sì, aiuta, dà fiducia"

00:59
DICH TUDOR VS ARBITRI DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor è una furia: "Un rigore così lo può dare solo chi non ha giocato al calcio"

00:51
MCH PULLMAN BENFICA MCH

Benfica, è Mourinho mania

00:57
DICH SARRI PRE DERBY 20/9 DICH

Sarri: "Il derby è il derby, emozioni e adrenalina sono alte"

01:58
DICH NICOLA PRE PARMA 20/9 DICH

Nicola "Vardy? Lui e Sarmiento hanno lavorato a parte"

01:46
DICH JURIC PRE TORO 20/9 DICH

Juric: "Lookman ha parlato con me, lo staff e i compagni: col Toro ci sarà"

01:54
DICH GASPERINI PRE DERBY 20/9 DICH

La 'saggezza' di Gasperini: "I derby che restano sono quelli che vinci"

01:05
DICH CUESTA PRE CREMO 20/9 DICH

Cuesta: "A che punto è il Parma? Una squadra è come una bottiglia di acqua"

I più visti di Roma

Roma, il primo derby di Gasp: "Partita speciale, non voglio violenze tra tifosi"

Gasperini: "I derby che restano sono solo quelli vinti: bisogna essere micidiali"

Roma, Hermoso e Wesley non si allenano: in dubbio per il derby

Roma senza Dybala nel derby: lesione di basso grado alla coscia sinistra

Il sogno Cremonese continua: beffata anche la Roma, Ballardini in semifinale

"“Fai entrare il ragazzino". 30 anni l’esordio di Totti, il resto è storia